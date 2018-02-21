«Мальчику нужен отец и пример»: Дмитрий Маликов рассказал, как будет воспитывать сына

Дмитрий Маликов до сих пор не может отойти от эйфории после появления на свет маленького сына. В этом он откровенно признался в интервью Елене Север в эфире ее шоу «Север. Непридуманные истории». Певец также поделился своими мыслями по поводу будущего воспитания малыша.

«Я просто предполагаю и понимаю, что мне нужно будет уделять ему больше внимания. Девочка — это девочка, а мальчику нужен отец и пример. Я катаюсь на лыжах, играю в теннис, футбол и хоккей… Единственное, я не занимаюсь боевыми единоборствами, но это тоже важно. Мальчик должен быть с характером, он должен уметь преодолевать препятствия и трудности», — сообщил Дмитрий.