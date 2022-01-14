Мальчик или девочка? Регину Тодоренко заподозрили в беременности
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko
Поклонники Регины Тодоренко подозревают ее в новой беременности. Поводом к таким мыслям стали свободные наряды певицы и ведущей, а также позы на последних фото.
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko
Регина в последние дни тщательно прикрывает область талии, а из одежды предпочитает жакеты и объемные свитера. В сториз ее Instagram появилось фото, которое усилило подозрения фанатов. На нем артистка одета в джемпер нежных оттенков, который «раздулся» на месте живота.
И теперь подписчики гадают, мальчика или девочку ждет их кумир.
Телеграм-канал «Только никому», специализирующийся на жизни звезд, привел свои доказательства того, что у Топалова и Тодоренко будет еще один малыш. Он опубликовал переписку с анонимом, который сообщил, что о беременности Тодоренко объявят в марте с выходом глянцевого журнала, которому певица продала эксклюзив.
Впрочем, ждать подтверждения этой информации от пары не стоит раньше времени. Когда Регина была беременна первенцем Мишей, она до последнего скрывала свой живот. Но папарацци пару раз все же смогли подкараулить и фотографировать ее.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о помолвке в 2018-м. В ноябре того же года они тайно расписались в загсе, а через несколько дней у них родился сын. Свадьбу влюбленные отгуляли в Италии, когда малышу было уже полгода.
Фото и видео: Instagram