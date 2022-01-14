Мальчик или девочка? Регину Тодоренко заподозрили в беременности

Регина в последние дни тщательно прикрывает область талии, а из одежды предпочитает жакеты и объемные свитера. В сториз ее Instagram появилось фото, которое усилило подозрения фанатов. На нем артистка одета в джемпер нежных оттенков, который «раздулся» на месте живота.

И теперь подписчики гадают, мальчика или девочку ждет их кумир.

Телеграм-канал «Только никому», специализирующийся на жизни звезд, привел свои доказательства того, что у Топалова и Тодоренко будет еще один малыш. Он опубликовал переписку с анонимом, который сообщил, что о беременности Тодоренко объявят в марте с выходом глянцевого журнала, которому певица продала эксклюзив.