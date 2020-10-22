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Малахова пришла на открытие выставки в мини, а Сысоева — в кожаном корсете

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Женя Малахова

Фото: Пресс-служба

В Музее русского импрессионизма состоялось открытие арт-проекта «Рождение Легенды».

Мероприятие посетили Женя Малахова, Дарья Михалкова, Ксения Суркова, Ирина Йовович, Маргарита Аброськина и многие другие. Одной из самых эффектных девушек на открытии стала звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, позировавшая фотографам в черном кожаном корсете.

Надежда Сысоева и Михаил Цатурян

Фото: Пресс-служба

Во время вернисажа гости вечера смогли первыми увидеть арт-инсталляцию, вдохновением для которой послужили живая энергия стихии и непрерывное развитие Borjomi, а также ознакомились с 130-летней историей бренда, которая была словно разложена автором по «кирпичикам». В необычном инновационном формате перед собравшимися было воссоздано историческое «рождение» легенды. Неотъемлемые части нашей жизни и самого Borjomi — природные стихии огонь, вода, земля и воздух — предстали перед гостями в исполнении художника Михаила Цатуряна.

Пластический перформанс «Magnus Opus»

Фото: Пресс-служба

Частью открытия арт-проекта стал пластический перформанс «Magnus Opus», поставленный режиссером и хореографом Никитой Беляковым. Среди гостей возникли четыре стихии, которые вторили главной инсталляции Михаила Цатуряна «Рождение Легенды».

Арт-проект «Рождение Легенды» будет открыт на первом этаже Музея русского импрессионизма до 28 октября. Посетители смогут увидеть «Рождение Легенды» бесплатно, для посещения других экспозиций необходимо приобрести билет.

Фото: пресс-служба

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