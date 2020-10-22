Малахова пришла на открытие выставки в мини, а Сысоева — в кожаном корсете
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Женя Малахова, Дарья Михалкова, Ксения Суркова, Ирина Йовович, Маргарита Аброськина и многие другие. Одной из самых эффектных девушек на открытии стала звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, позировавшая фотографам в черном кожаном корсете.
Фото: Пресс-служба
Во время вернисажа гости вечера смогли первыми увидеть арт-инсталляцию, вдохновением для которой послужили живая энергия стихии и непрерывное развитие Borjomi, а также ознакомились с 130-летней историей бренда, которая была словно разложена автором по «кирпичикам». В необычном инновационном формате перед собравшимися было воссоздано историческое «рождение» легенды. Неотъемлемые части нашей жизни и самого Borjomi — природные стихии огонь, вода, земля и воздух — предстали перед гостями в исполнении художника Михаила Цатуряна.
Фото: Пресс-служба
Частью открытия арт-проекта стал пластический перформанс «Magnus Opus», поставленный режиссером и хореографом Никитой Беляковым. Среди гостей возникли четыре стихии, которые вторили главной инсталляции Михаила Цатуряна «Рождение Легенды».
Арт-проект «Рождение Легенды» будет открыт на первом этаже Музея русского импрессионизма до 28 октября. Посетители смогут увидеть «Рождение Легенды» бесплатно, для посещения других экспозиций необходимо приобрести билет.
Фото: пресс-служба
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