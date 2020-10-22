Малахова пришла на открытие выставки в мини, а Сысоева — в кожаном корсете

Во время вернисажа гости вечера смогли первыми увидеть арт-инсталляцию, вдохновением для которой послужили живая энергия стихии и непрерывное развитие Borjomi, а также ознакомились с 130-летней историей бренда, которая была словно разложена автором по «кирпичикам». В необычном инновационном формате перед собравшимися было воссоздано историческое «рождение» легенды. Неотъемлемые части нашей жизни и самого Borjomi — природные стихии огонь, вода, земля и воздух — предстали перед гостями в исполнении художника Михаила Цатуряна.