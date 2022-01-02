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Малахов запускает новое авторское шоу в честь своего 50-летнего юбилея

49-летний известный российский телеведущий Андрей Малахов запускает новое авторское шоу. Теперь звезда телеканала Россия 1 будет чаще радовать зрителей своим обществом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Малахов будет ведущим нового шоу

Фото: @malakhov007/Instagram

В честь предстоящего 50-летнего юбилея Малахов получил шикарный подарок от руководства телеканала и стал ведущим собственного шоу «Сегодня пятница», сообщает KP.RU.

Андрей и его команда взяли на себя продюсирование нового проекта, вдохновившись рейтингами и успехом передачи «Привет, Андрей!», которая выходит на России 1 каждую субботу. По информации источника, последний выпуск программы посмотрели 17,2% зрителей из всех, кто в этот момент смотрел телевизор.

Новая программа будет радовать зрителей душевными встречами со звездами российского шоу-бизнеса, которые будут делиться историями из жизни, и, конечно, петь и танцевать.

В первом эпизоде шоу, которое выйдет на экраны уже 7 января, гостями станут Ярослав Сумишевский, Евгений Трухин, группа «Рождество», Арсен Шахунц и другие.

Создатели обещают, что формат нового шоу будет более трогательным и «домашним», чем «Привет, Андрей!». В течение двух часов в эфире гости будут делиться личными историями и наслаждаться простым общением между собой, сопровождая все душевными песнями.

Фото: Instagram

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