Малахов сравнил Блиновскую с «продавщицей из Ярославля» — она ему ответила

«Жалко тратить 1 час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля», — написал телеведущий, выразив свое отношение то ли к шоу, то ли все-таки к самой Блиновской. После выхода шоу обе стороны выступили с комментариями. Блиновская, объясняя, почему она «злая и закрытая», заявила, что Собчак сильно опоздала на интервью. Что касается мнения Андрея Малахова, Елена Блиновская уже не оставила этот выпад без внимания. «Вау! Не знаю, кем работал Андрей в Апатитах, но это прямо…» — написала Блиновская в сториз своего Instagram. Андрей Малахов — уроженец города Апатиты Мурманской области. По окончании школы поступил в МГУ.