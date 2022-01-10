Малахов сравнил Блиновскую с «продавщицей из Ярославля» — она ему ответила
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @malakhov007
Андрей Малахов в своем блоге ответил на ряд вопросов, которые ему задают интернет-пользователи. Малахов рассказал о своем отношении к кофе, пояснил, как стать актером без образования, и признался, у кого мечтал бы взять интервью. Среди прочих вопросов был и касающийся недавнего нашумевшего выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак, героиней которого стала Елена Блиновская.
Фото: Instagram @malakhov007
«Жалко тратить 1 час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля», — написал телеведущий, выразив свое отношение то ли к шоу, то ли все-таки к самой Блиновской. После выхода шоу обе стороны выступили с комментариями. Блиновская, объясняя, почему она «злая и закрытая», заявила, что Собчак сильно опоздала на интервью. Что касается мнения Андрея Малахова, Елена Блиновская уже не оставила этот выпад без внимания. «Вау! Не знаю, кем работал Андрей в Апатитах, но это прямо…» — написала Блиновская в сториз своего Instagram. Андрей Малахов — уроженец города Апатиты Мурманской области. По окончании школы поступил в МГУ.
Фото: Instagram @elena_blinovskaya
Напомним, что выпуск «Осторожно: Собчак», появившийся в Сети несколько дней назад, вызвал большой резонанс и собрал миллионы просмотров. Разговор Ксении Собчак и Елены Блиновской получился острым и местами напряженным.
Фото: Instagram Андрея Малахова, Елены Блиновской