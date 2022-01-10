Малахов призвал поклонников скинуться деньгами на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой

В первом сообщении Хлебникова поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что все с ней будет хорошо. А в новогодние праздники артистка вновь обратилась к своей аудитории, поздравив с наступившим 2022-м. «Хочу пожелать, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова», — сказала она.