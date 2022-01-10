Малахов призвал поклонников скинуться деньгами на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой! Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте все вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года», — сказал Андрей Малахов.
В результате пожара пострадала не только квартира, но и сама артистка. 56-летняя Хлебникова оказалась на больничной койке с серьезными ожогами и повреждениями дыхательных путей. Было сделано несколько пластических операций и восстанавливающих процедур. В итоге состояние певицы улучшилось и она смогла записать несколько аудиосообщений для поклонников.
В первом сообщении Хлебникова поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что все с ней будет хорошо. А в новогодние праздники артистка вновь обратилась к своей аудитории, поздравив с наступившим 2022-м. «Хочу пожелать, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова», — сказала она.
Фото: Global Look Press и Instagram Марины Хлебниковой