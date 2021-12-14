Неоправданные ожидания: Андрей Малахов рассказал о разочаровании в российских артистах

В юные годы Андрей Малахов абсолютно точно знал, чего он хочет добиться в будущем. Он получал высшее образование на факультете журналистики в МГУ им. М.В. Ломоносова. В те годы он жил в комнате в общежитии, стены которой еще никому неизвестный, Малахов вместе со своим соседом обклеил снимками знаменитостей, с которыми он мечтал когда-либо встретиться и познакомиться лично, а также взять интервью.

«Карта желаний» заработала, и телеведущий, действительно, встретился практически со всеми персонами, которые смотрели на него со снимков. Однако, не каждое знакомство увенчалось успехом — многие из них оставили за собой неприятное впечатление о себе. «Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял», — честно ответил телеведущий.