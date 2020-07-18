Максим Фадеев передумал открывать секрет похудения? «Ничего выкладывать не буду!»

«Добрый день, Максим. Это уже не очень красиво, так мучить людей. Обещали помощь людям в сбросе веса, люди поверили вам, надеются на вашу методику. Вы себя поставьте на их место, когда еще не знали как себя спасти, когда веры уже не было ни во что. Уже просто некрасиво так унижать верящих в ваш метод людей, просящих, молящих, надеющихся... Максим, ждем, уже настало время помочь многим...» - написала одна из наиболее требовательных подписчиц.

Музыканта, такой напор, похоже, совсем не устроил.

«Из-за таких сообщений я вообще ничего выкладывать не буду. Я ещё ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать! Всех благ», - ответил Фадеев.

Многие подписчики поддержали Максима, и заметили, что тащить из человека информацию «клещами» просто некрасиво.

Максим Фадеев - известный российский продюсер, певец и композитор. В 2003 он основал собственный продюсерский центр и занимался продвижением артистов, среди которых были Глюкоза, группа «Серебро» и Наргиз. 30 октября 2019 года Фадеев записал официальное обращение на Youtube-канале своего лейбла MALFA, в котором объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла и оставляет артистам права на песни, записанные в сотрудничестве с лейблом. Сейчас продюсер занят созданием новых музыкальных проектов.