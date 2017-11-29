Видеография начинающей певицы пополнилась музыкальным видео на песню «Неправильная»

Музыкальная карьера 31-летней Ольги Бузовой развивается стремительно. Первую песню «Под звуки поцелуев» телеведущая выпустила в ноябре 2016 года, а уже спустя год Ольга представила первый альбом с одноименным названием, а ее концерты проходят при полном аншлаге.

Сегодня Ольга представила на суд зрителям свой новый провокационный видеоклип на песню «Неправильная», которая также вошла в дебютный альбом: «Наконец-то я презентую вам свой новый клип на уже полюбившуюся вам песню #Неправильная со своего дебютного альбома #ПодЗвукиПоцелуев😊🤗 Снимала я этот ролик в Лос-Анджелесе этим летом! Видео получилось очень ярким и сексуальным, лично у меня этот клип вызывает позитив и желание наконец-то влюбиться ❤🤗 А пока я остаюсь #ВсяТакаяНеправильная, вместе с вами 💋».

Предлагаем вам посмотреть новый клип Ольги Бузовой!