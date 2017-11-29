Максимум откровенности: Ольга Бузова представила новый клип
Музыкальная карьера 31-летней Ольги Бузовой развивается стремительно. Первую песню «Под звуки поцелуев» телеведущая выпустила в ноябре 2016 года, а уже спустя год Ольга представила первый альбом с одноименным названием, а ее концерты проходят при полном аншлаге.
Сегодня Ольга представила на суд зрителям свой новый провокационный видеоклип на песню «Неправильная», которая также вошла в дебютный альбом: «Наконец-то я презентую вам свой новый клип на уже полюбившуюся вам песню #Неправильная со своего дебютного альбома #ПодЗвукиПоцелуев😊🤗 Снимала я этот ролик в Лос-Анджелесе этим летом! Видео получилось очень ярким и сексуальным, лично у меня этот клип вызывает позитив и желание наконец-то влюбиться ❤🤗 А пока я остаюсь #ВсяТакаяНеправильная, вместе с вами 💋».
Предлагаем вам посмотреть новый клип Ольги Бузовой!
Напомним, недавно Ольга рассказала, когда закончит музыкальную карьеру. ««Мой родной и любимый зритель, скажите: вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?» Когда зал закричал: «Да!», артистка стушевалась: «Я, конечно, к такому ответу не была готова. Но так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят… Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин… Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру. Но я сделаю это только тогда, когда я получу все премии, которые только существуют в России, в Америке. Потому что, как сказали в одном издательстве, я — первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень»», — цитирует поющую телеведущую PeopleTalk.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram