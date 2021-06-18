Максиму Галкину — 45: поцелуи Аллы Пугачевой, рэп от детей и поздравления близких

По традиции первыми именинника поздравили самые родные — жена Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза. Двойняшки всегда усердно готовятся ко всем семейным праздникам, артистично поздравляют родителей. Максим, как обычно, все зафиксировал на видео и поделился эмоциями с миллионами подписчиков.

«Эта песня для меня!», — подписал он ролик, в котором дети читают рэп.

Алла Пугачева тоже появилась в кадре. Сначала она смущенно закричала: «Не смей меня снимать!», а после призналась: «Люблю!». И поцеловала мужа-именинника.