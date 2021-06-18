Максиму Галкину — 45: поцелуи Аллы Пугачевой, рэп от детей и поздравления близких
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
По традиции первыми именинника поздравили самые родные — жена Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза. Двойняшки всегда усердно готовятся ко всем семейным праздникам, артистично поздравляют родителей. Максим, как обычно, все зафиксировал на видео и поделился эмоциями с миллионами подписчиков.
«Эта песня для меня!», — подписал он ролик, в котором дети читают рэп.
Алла Пугачева тоже появилась в кадре. Сначала она смущенно закричала: «Не смей меня снимать!», а после призналась: «Люблю!». И поцеловала мужа-именинника.
Падчерица юбиляра — Кристина Орбакайте, которая старше мужа своей мамы на пять лет, забавно поздравила его в блоге. Певица и актриса опубликовала смешное видео, в котором Максим предстал в образе Владимира Жириновского. Всем известно, что Галкин мастер перевоплощений, и Кристина в очередной раз отметила это.
«С днем рождения, дорогой Макс! Ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и женщину, которая поет! Пусть все будет лучше всех!», — поздравила она.
«Сегодня у нашего дорогого острослова, эрудита, добрейшего, отзывчивого человека, заботливого отца, любящего мужа и, наконец, моего кума Максима Галкина — красивая дата. 45! Макс, наша семья тебя просто обожает и желает здоровья и счастья!», — написал в блоге композитор Игорь Николаев.
«С днем рождения! Будь счастлив, здоров и всегда также прекрасен! Тебе все покоряется, даже Она — самая красивая и достойная не смогла устоять. Что же говорить о нас, твоих друзьях, зрителях, близких людях и детях из "Лучше всех". Мы любим тебя и желаем всего самого распрекрасного! С днем рождения, маг!», — присоединилась к поздравлениям Юлия Проскурякова.
«Дорогой мой друг, от всего сердца поздравляю тебя с красивой датой! К этому возрасту, на который ты, конечно же, не выглядишь, ты подошел состоявшимся человеком и в профессии, и в семье. Хочу тебе пожелать всегда оставаться здоровым, счастливым, позитивным, успешным, радовать миллионы людей, ты это умеешь, как никто. Ты настоящий мастер своего дела, в тебе столько граней таланта и ты уже история нашей страны!», — поздравил Николай Басков.
«Максим, поздравляем с днем рождения! Великолепный артист, человек разносторонних талантов и великого мастерства! Хочу пожелать тебе счастья, как можно больше начинаний, которые завершатся так, как ты задумал! Любим тебя, наш друг!», — поздравила чета Юдашкиных.
Instagram Максима Галкина в этот праздничный день переполнен теплыми словами от поклонников. Фанаты пожелали ему долгих творческих лет и семейного счастья.
Фото и видео: Instagram
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