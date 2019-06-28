«Максима не узнать»: мужа Елизаветы Боярской сравнили с Брэдом Питтом

Подписчики Елизаветы тут же принялись писать комментарии, в которых отметили, насколько Максим Матвеев стал похож на голливудского красавчика Брэда Питта.

«Я подумала,что это Бред Пит»,

«Прямо глаза потёрла. подумала, что Бред и Анджелина снова вместе»,

«Какие крутые!! Реально Бред Питт! Очень.Такой красавчеГ...»,

«Не узнать Максима, на Бреда Пита похож очень»,

«Какие вы красивые!», - похвалили фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).