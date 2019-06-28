«Максима не узнать»: мужа Елизаветы Боярской сравнили с Брэдом Питтом

Елизавета Боярская и Максим Матвеев отправились в Великобританию, где проходят гастроли Малого драматического театра, в котором служит актриса. Из Лондона Боярская опубликовала фотографию, на которой снялась с мужем.
«Изучая Лондон», - подписала актриса фото, сопроводив его хэштегами #бродилкиполондону, #прогулки, #моенадежноеплечо и #мдтнагастролях.
Подписчики Елизаветы тут же принялись писать комментарии, в которых отметили, насколько Максим Матвеев стал похож на голливудского красавчика Брэда Питта.
«Я подумала,что это Бред Пит»,
«Прямо глаза потёрла. подумала, что Бред и Анджелина снова вместе»,
«Какие крутые!! Реально Бред Питт! Очень.Такой красавчеГ...»,
«Не узнать Максима, на Бреда Пита похож очень»,
«Какие вы красивые!», - похвалили фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. У них растут двое сыновей: 7-летний Андрей и Григорий, которому всего полгода.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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