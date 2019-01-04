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Максим Виторган запутал поклонников новым фото с Ксенией Собчак

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Виторгана

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Внимательные пользователи Сети уличили актера в обмане.

Уже не первую неделю в Сети обсуждают возможный развод Максима Виторгана и Ксении Собчак. Слухи о напряженных отношениях в этой паре появились еще в минувшем году — якобы Ксения закрутила роман на стороне с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Долгое время супруги хранили молчание, однако несколько дней назад Максим оригинальным способом прокомментировал возникшие слухи. Актер опубликовал в Stories сценку, как они с супругой проводят праздники дома. «Ну вот и все, разлетелись», — говорит он в камеру и переводит ее на уютную растрепанную Ксению. Однако, спустя пару часов в Instagram супругов появились фото из самолетов разных авиакомпаний, а еще позднее Ксения начала активно постить снимки, сделанные на Мальдивах.

Максим решил не отставать от жены и поделился страстным снимком, сделанным на пляже острова в Индийском океане, однако внимательные пользователи Сети выяснили, что кадр был сделан еще четыре года назад.

Скриншот из Instagram Максима Виторгана

Скриншот из Instagram Ольги Рыжковой

При этом, в Stories Максим разместил видео с Ксенией Собчак, поющей в кровати. Актер поинтересовался у фолловеров, уснет ли он под такую колыбельную.

«Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее,а будущее сильно пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть. И если вы его потратите на истерики,угрозы ,ревность,интриги, манипуляции или ненависть ,то и останетесь только с этими чувствами😉  A я в прекрасном @stregismaldives ,и счастлива. Так что некоторых «доброжелателей» мне совершенно нечем порадовать )» — в свою очередь философствует медиадива.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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