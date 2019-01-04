Максим Виторган запутал поклонников новым фото с Ксенией Собчак

Уже не первую неделю в Сети обсуждают возможный развод Максима Виторгана и Ксении Собчак. Слухи о напряженных отношениях в этой паре появились еще в минувшем году — якобы Ксения закрутила роман на стороне с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Долгое время супруги хранили молчание, однако несколько дней назад Максим оригинальным способом прокомментировал возникшие слухи. Актер опубликовал в Stories сценку, как они с супругой проводят праздники дома. «Ну вот и все, разлетелись», — говорит он в камеру и переводит ее на уютную растрепанную Ксению. Однако, спустя пару часов в Instagram супругов появились фото из самолетов разных авиакомпаний, а еще позднее Ксения начала активно постить снимки, сделанные на Мальдивах.