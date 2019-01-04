Максим Виторган запутал поклонников новым фото с Ксенией Собчак

Уже не первую неделю в Сети обсуждают возможный развод Максима Виторгана и Ксении Собчак. Слухи о напряженных отношениях в этой паре появились еще в минувшем году — якобы Ксения закрутила роман на стороне с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Долгое время супруги хранили молчание, однако несколько дней назад Максим оригинальным способом прокомментировал возникшие слухи. Актер опубликовал в Stories сценку, как они с супругой проводят праздники дома. «Ну вот и все, разлетелись», — говорит он в камеру и переводит ее на уютную растрепанную Ксению. Однако, спустя пару часов в Instagram супругов появились фото из самолетов разных авиакомпаний, а еще позднее Ксения начала активно постить снимки, сделанные на Мальдивах.
Максим решил не отставать от жены и поделился страстным снимком, сделанным на пляже острова в Индийском океане, однако внимательные пользователи Сети выяснили, что кадр был сделан еще четыре года назад.
При этом, в Stories Максим разместил видео с Ксенией Собчак, поющей в кровати. Актер поинтересовался у фолловеров, уснет ли он под такую колыбельную.
«Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее,а будущее сильно пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть. И если вы его потратите на истерики,угрозы ,ревность,интриги, манипуляции или ненависть ,то и останетесь только с этими чувствами😉 A я в прекрасном @stregismaldives ,и счастлива. Так что некоторых «доброжелателей» мне совершенно нечем порадовать )» — в свою очередь философствует медиадива.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram