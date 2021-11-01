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Максим Виторган спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Нино Нинидзе

30-летняя Нино Нинидзе и 49-летний Максим Виторган вместе уже 2 года. Для всех вокруг пара подает хороший пример крепко и сильно влюбленных, что несомненно наводит мысли о скорой свадьбе. Однако в актерской среде уже активно ходит слух о том, что влюбленные тайно поженились.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган на кинопремьере

Фото: Anatoly Lomokhov

На днях пара посетила кинопремьеру, и в очередной раз не стеснялась проявлять свои теплые и нежные чувства на людях. Со стороны Нино и Максима можно сравнить с парой влюбленных подростков. Друг с другом они выглядят очень гармонично.

Однако, в отличии от бывшей жены Ксении Собчак, которая вот уже два года замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым, Максим Виторган еще не объявлял о свадьбе со своей возлюбленной.

Молчание актера относительно желания скрепить себя узами брака с актрисой Нино Нинидзеу лишь подогревает особое внимание со стороны поклонников и коллег. А слухи о уже прошедшей тайно свадьбе, возникающие вокруг пары в актерской среде не дают никому покоя.

Разузнать всю правду об отношениях актеров решил журналист НТВ в программе «Ты не поверишь», задав вопрос «была ли свадьба?». «Все, спасибо»,-уворачиваясь от журналистов неоднозначно ответил Максим Виторган и удалился из кадра. Чем в очередной раз вынудил своих поклонников строить догадки о статусе взаимоотношения возлюбленных.