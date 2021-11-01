Максим Виторган спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Нино Нинидзе

Однако, в отличии от бывшей жены Ксении Собчак, которая вот уже два года замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым, Максим Виторган еще не объявлял о свадьбе со своей возлюбленной.

Молчание актера относительно желания скрепить себя узами брака с актрисой Нино Нинидзеу лишь подогревает особое внимание со стороны поклонников и коллег. А слухи о уже прошедшей тайно свадьбе, возникающие вокруг пары в актерской среде не дают никому покоя.

Разузнать всю правду об отношениях актеров решил журналист НТВ в программе «Ты не поверишь», задав вопрос «была ли свадьба?». «Все, спасибо»,-уворачиваясь от журналистов неоднозначно ответил Максим Виторган и удалился из кадра. Чем в очередной раз вынудил своих поклонников строить догадки о статусе взаимоотношения возлюбленных.