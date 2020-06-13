Максим Виторган поставил точку в споре о расставании с Нино Нинидзе, назвав ее идеальной
Фото: Инстаграм Нино Нинидзе
Максим Виторган, похоже, нашел идеальную женщину, но вот заявить об этом актёр решил со свойственным ему остроумием. В своем Инстаграме он выложил фотографию сырников, к которой оставил весьма интригующую подпись.
«Они, как люди : тонкие, твёрдые снаружи, мягкие внутри... Идеальные. Как некоторые люди. @ninosha13 😍» - написал Максим.
Похоже, все перечисленные в посте качества актёр относит к своей возлюбленной - Нино Нинидзе. Кто приготовил Максиму Виторгану сырники - неизвестно, но, вполне возможно, порадовать его угощением решила именно Нино.
Напомним, недавно пара отметила годовщину начала отношений. О романе актеров стало известно прошлым летом. Максим Виторган и Нино Нинидзе начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актёров есть дети от предыдущих браков, которые быстро смогли найти общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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