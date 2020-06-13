Максим Виторган поставил точку в споре о расставании с Нино Нинидзе, назвав ее идеальной

Напомним, недавно пара отметила годовщину начала отношений. О романе актеров стало известно прошлым летом. Максим Виторган и Нино Нинидзе начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актёров есть дети от предыдущих браков, которые быстро смогли найти общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.

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