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Максим Виторган поставил точку в споре о расставании с Нино Нинидзе, назвав ее идеальной

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Максим Виторган с Нино Нинидзе на яхре

Фото: Инстаграм Нино Нинидзе

Актер весьма необычно признался в своих чувствах возлюбленной.

Максим Виторган, похоже, нашел идеальную женщину, но вот заявить об этом актёр решил со свойственным ему остроумием. В своем Инстаграме он выложил фотографию сырников, к которой оставил весьма интригующую подпись.

«Они, как люди : тонкие, твёрдые снаружи, мягкие внутри... Идеальные. Как некоторые люди. @ninosha13 😍» - написал Максим.

Похоже, все перечисленные в посте качества актёр относит к своей возлюбленной - Нино Нинидзе. Кто приготовил Максиму Виторгану сырники - неизвестно, но, вполне возможно, порадовать его угощением решила именно Нино.

Напомним, недавно пара отметила годовщину начала отношений. О романе актеров стало известно прошлым летом. Максим Виторган и Нино Нинидзе начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актёров есть дети от предыдущих браков, которые быстро смогли найти общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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