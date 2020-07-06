Максим Виторган показал забавное фото с подросшим сыном от Ксении Собчак: «Какой красивый ребенок»
Фото: www.instagram.com/mvitorgan/
Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак счастливы каждый в новых отношениях и вместе растят 3-летнего сына Платона. Мальчик проводит много времени с отцом, а тот в свою очередь часто рассказывает подписчикам, фото и видео с младшим ребенком (у Виторгана также есть взрослые сын и дочь).
В очередной раз актер поделился с фолловерами в Instagram забавным фото с подросшим Платоном.
«Как быстро выросла твоя рука, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Фейстюн для слабаков! У нас аналоговые способы!», — с юмором подписал Виторган снимок.
«Вот он симбиоз вас и Ксении. Смотришь, копия вы, потом смотришь — сходство с Ксенией», «Платоша классный!», «Какой красивый ребенок», «Прелестный мальчишка!», «Стыдно писать какие-то шуточки,когда на экране — любовь и красота! Ура вам,парни!», «Прекрасный у вас ребенок, Максим», «Самый классный возраст малышей! Растите счастливыми», «Такой милаш», «Папин сын», — написали в комментариях.
Напомним, Виторган и Собчак были женаты больше 4 лет, но потом у телеведущей возникли чувства к режиссеру Константину Богомолову и она во всем откровенно призналась супругу. Собак и Богомолов поженились в сентябре 2019-го а Виторган сейчас счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.
Фото и видео: Instagram Максима Виторгана, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
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