Максим Виторган показал забавное фото с подросшим сыном от Ксении Собчак: «Какой красивый ребенок»

«Как быстро выросла твоя рука, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Фейстюн для слабаков! У нас аналоговые способы!», — с юмором подписал Виторган снимок.

«Вот он симбиоз вас и Ксении. Смотришь, копия вы, потом смотришь — сходство с Ксенией», «Платоша классный!», «Какой красивый ребенок», «Прелестный мальчишка!», «Стыдно писать какие-то шуточки,когда на экране — любовь и красота! Ура вам,парни!», «Прекрасный у вас ребенок, Максим», «Самый классный возраст малышей! Растите счастливыми», «Такой милаш», «Папин сын», — написали в комментариях.

Напомним, Виторган и Собчак были женаты больше 4 лет, но потом у телеведущей возникли чувства к режиссеру Константину Богомолову и она во всем откровенно призналась супругу. Собак и Богомолов поженились в сентябре 2019-го а Виторган сейчас счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.