passion.ru

Максим Виторган показал забавное фото с подросшим сыном от Ксении Собчак: «Какой красивый ребенок»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Максим и Платон Виторганы

Фото: www.instagram.com/mvitorgan/

Подписчики в комментариях отметили, что Платон взял черты обоих родителей и растет чудесным малышом.

Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак счастливы каждый в новых отношениях и вместе растят 3-летнего сына Платона. Мальчик проводит много времени с отцом, а тот в свою очередь часто рассказывает подписчикам, фото и видео с младшим ребенком (у Виторгана также есть взрослые сын и дочь).

В очередной раз актер поделился с фолловерами в Instagram забавным фото с подросшим Платоном.

«Как быстро выросла твоя рука, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Фейстюн для слабаков! У нас аналоговые способы!», — с юмором подписал Виторган снимок.

«Вот он симбиоз вас и Ксении. Смотришь, копия вы, потом смотришь — сходство с Ксенией», «Платоша классный!», «Какой красивый ребенок», «Прелестный мальчишка!», «Стыдно писать какие-то шуточки,когда на экране — любовь и красота! Ура вам,парни!», «Прекрасный у вас ребенок, Максим», «Самый классный возраст малышей! Растите счастливыми», «Такой милаш», «Папин сын», — написали в комментариях.

Напомним, Виторган и Собчак были женаты больше 4 лет, но потом у телеведущей возникли чувства к режиссеру Константину Богомолову и она во всем откровенно призналась супругу. Собак и Богомолов поженились в сентябре 2019-го а Виторган сейчас счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.

Фото и видео: Instagram Максима Виторгана, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!