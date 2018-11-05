Максим Виторган показал поющую Ксению Собчак без прически и макияжа и трогательно поздравил ее с днем рождения

Подписчики восхитились тем, с какой нежностью мужчина говорит о своей музе. «Ключевое слово Родная, как мило и по-настоящему», «Счастливая какая ) долгих лет», «Потрясающая! С каждым годом становится все интереснее для меня», «Красотка. Все что, делает -красиво! С днюшкой», «Ну клевая ж! поздравляю», «Какая она у вас Классная! С днём рождения !», Вечной Вам любви с Ксенией! Имениннице здоровья и больших побед!!», «Я балдею,какая же Ксения прелесть!!!Самые наилучшие пожелания», «Свободные люди восхищают», — пишут они.

Ксения, в свою очередь, опубликовала пост, посвященный родителям. «На фото — мама и папа на нашей кухне на Кустодиева 23, а далее — отрывки из фильма, который мы сделали с Верой Кричевской о моем отце. Если еще не видели, посмотрите — он уже есть в интернете на OKKO. И если вдруг хотите мне сделать недорогой, но важный подарок своими руками — то проголосуйте за наш фильм в номинации "документальное кино"», — попросила она, дав ссылку на сайт «Сноб».