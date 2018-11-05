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Максим Виторган показал поющую Ксению Собчак без прически и макияжа и трогательно поздравил ее с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Виторгана

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Максим Виторган показал растрепанную Ксению Собчак на «домашнем» видео.

В этот понедельник, 5 ноября, журналистка, телеведущая, актриса и начинающий политик Ксения Собчак празднует 37-летие. В честь этого события ее супруг, 46-летний актер Максим Виторган, опубликовал милое видео, на котором несколько растрепанная и очень «домашняя» Ксения поет песню.

«Праздник, который всегда с тобой! С Днем рождения, родная! И да пребудет с тобой сила тяги к самозабвенному безумству во веки веков», — трогательно поздравил муж жену с очередной датой.

Подписчики восхитились тем, с какой нежностью мужчина говорит о своей музе. «Ключевое слово Родная, как мило и по-настоящему», «Счастливая какая ) долгих лет», «Потрясающая! С каждым годом становится все интереснее для меня», «Красотка. Все что, делает -красиво! С днюшкой», «Ну клевая ж! поздравляю», «Какая она у вас Классная! С днём рождения !», Вечной Вам любви с Ксенией! Имениннице здоровья и больших побед!!», «Я балдею,какая же Ксения прелесть!!!Самые наилучшие пожелания», «Свободные люди восхищают», — пишут они.

Ксения, в свою очередь, опубликовала пост, посвященный родителям. «На фото — мама и папа на нашей кухне на Кустодиева 23, а далее — отрывки из фильма, который мы сделали с Верой Кричевской о моем отце. Если еще не видели, посмотрите — он уже есть в интернете на OKKO. И если вдруг хотите мне сделать недорогой, но важный подарок своими руками — то проголосуйте за наш фильм в номинации "документальное кино"», — попросила она, дав ссылку на сайт «Сноб».

Фото и видео: instagram

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