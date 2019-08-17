Максим Виторган показал нежное фото с Нино Нинидзе и рассказал об утрате

Максим Виторган и его молодая возлюбленная Нино Нинидзе отдыхают на Кипре. Отдых актеров омрачил неприятный инцидент, о котором Максим в свойственной ему ироничной манере рассказал в Instagram, показав нежное фото с возлюбленной. «»Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место» - учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они - да. А вот я... Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем. По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё - и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова ( ну ещё «устрицы» и «пармезан», конечно) прекрасный раздражитель. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё».