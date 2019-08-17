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Максим Виторган показал нежное фото с Нино Нинидзе и рассказал об утрате

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нежное фото Максима Виторгана и его возлюбленной

Фото: Instagram Максима Виторгана
Потеря кошелька омрачила отдых актера.

Максим Виторган и его молодая возлюбленная Нино Нинидзе отдыхают на Кипре. Отдых актеров омрачил неприятный инцидент, о котором Максим в свойственной ему ироничной манере рассказал в Instagram, показав нежное фото с возлюбленной. «»Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место» - учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они - да. А вот я... Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем. По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё - и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова ( ну ещё «устрицы» и «пармезан», конечно) прекрасный раздражитель. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё».

«Дорогие подданые Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты! Если, вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне. Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во- вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется. #направахрекламы Деньги - и все тут! ( Омар Хайам. Во сне)», — подытожил Виторган.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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