Максим Виторган поделился печальными итогами года — он задолжал крупную сумму денег

Максим Виторган считает себя добропорядочным автолюбителем, именно поэтому всегда пользуется платными парковками, которые, как он до недавнего момента был уверен, исправно оплачивает из раза в раз. Однако дело обстоит вовсе не так. Большое количество раз актер путал номер своего автомобиля и вводил некорректные данные, которые и привели к накопившейся задолженности. «Как я мог вбить в приложение по оплате парковки неправильный номер авто? Как?» — вопрошает экс-супруг Ксении Собчак в своем аккаунте в Instagram. Теперь ему предстоит выплатить 60 тысяч рублей.

И он сразу же обнаружил причину, которая привела его к данному недоразумению. В произошедшем Виторган обвинил заклятье, которое назвал «парковочным бременем».

Поклонники тут же принялись поддерживать его, делясь аналогичными историями, которые происходили с ними. «Максим, к сожалению с парковкой с моим мужем случилось тоже самое, как он не бодался, но платить пришлось, правда тысяч чуть меньше», — рассказала одна из подписчиц