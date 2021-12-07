Максим Виторган ответил, почему выбирал таких разных женщин, как Собчак и Нинидзе

Пользуясь случаем, экс-супруга Федора Бондарчука задала гостю вопрос, связанный и с его личной жизнью. «Я знаю твою третью супругу и твою девушку. И если говорить про Нино и Ксюшу, то они вообще с разных планет люди. Вот как ты выбирал Ксюшу, а потом выбрал Нино?» — поинтересовалась у гостя Светлана.

«Светочка, еще раз тебе говорю, человек — сложный компот», — ответил на поставленный вопрос Виторган. Тем самым он обозначил, что взаимоотношения влюбленных редко поддаются какой-то определенной схеме выбора партнера.

Максим Виторган и Ксения Собчак состояли в браке 6 лет, однако в 2019 году развелись. На данный момент звезда фильма «Жизнь впереди» уже два года состоит в отношениях с 30-летней актрисой Нино Нинидзе.