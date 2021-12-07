Максим Виторган ответил, почему выбирал таких разных женщин, как Собчак и Нинидзе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Виторган стал гостем YouTube-шоу «Света вокруг света», ведущей которого является Светлана Бондарчук. Там он порассуждал на тему того, что держит рядом друг с другом пары, интересы которых не совпадают, и в чем секрет такого союза.
Актер отметил, что в его окружении есть немалое количество пар, которые сходятся, несмотря на то что совершенно по-разному смотрят на жизнь, имеют отличные друг от друга вкусы. «Человек — сложный химический компот», — объяснил такого рода взаимоотношения Виторган.
Пользуясь случаем, экс-супруга Федора Бондарчука задала гостю вопрос, связанный и с его личной жизнью. «Я знаю твою третью супругу и твою девушку. И если говорить про Нино и Ксюшу, то они вообще с разных планет люди. Вот как ты выбирал Ксюшу, а потом выбрал Нино?» — поинтересовалась у гостя Светлана.
«Светочка, еще раз тебе говорю, человек — сложный компот», — ответил на поставленный вопрос Виторган. Тем самым он обозначил, что взаимоотношения влюбленных редко поддаются какой-то определенной схеме выбора партнера.
Максим Виторган и Ксения Собчак состояли в браке 6 лет, однако в 2019 году развелись. На данный момент звезда фильма «Жизнь впереди» уже два года состоит в отношениях с 30-летней актрисой Нино Нинидзе.
Фото: Instagram, Global Look press