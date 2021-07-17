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МакSим становится хуже — у певицы отказывает легкое и поражено сердце

Известная российская певица продолжает находится в коме.
Макsим

38-летняя Марина Максимова на протяжении более чем трех недель подключена к аппарату ЭКМО. Совсем недавно состояние артистки оценивалось как крайне тяжелое. Но, как сообщает Telegram-канал Mash, ей стало еще хуже.

Рентген показал, что правое легкое МакSим перестает работать. В нем скопились кисты и увеличиваются полости. Из-за осложнений органу уже не может помочь даже аппарат искусственной вентиляции легких.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица на модном показе

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В связи с ухудшением состояния одного органа, начались проблемы с другим.

Певица МакSим со своей новой песней. Вечерний Ургант. 16.02.2021

Певицу поражает сердечная левожелудочковая недостаточность в связи с осложнениям на легком.

Напомним, что певица попала в больницу с двусторонней пневмонией сразу после выступления в Казани с высокой температурой. У артистки не подтвердился коронавирус. Из-за ухудшения состояния врачами было решение ввести звезду в медикаментозный сон. За все это время видимых улучшений у артистки не наблюдалось, а врачи до сих пор не дают никаких прогнозов.

Фото и видео: Global Look Press

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