МакSим становится хуже — у певицы отказывает легкое и поражено сердце
38-летняя Марина Максимова на протяжении более чем трех недель подключена к аппарату ЭКМО. Совсем недавно состояние артистки оценивалось как крайне тяжелое. Но, как сообщает Telegram-канал Mash, ей стало еще хуже.
Рентген показал, что правое легкое МакSим перестает работать. В нем скопились кисты и увеличиваются полости. Из-за осложнений органу уже не может помочь даже аппарат искусственной вентиляции легких.
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
В связи с ухудшением состояния одного органа, начались проблемы с другим.
Певицу поражает сердечная левожелудочковая недостаточность в связи с осложнениям на легком.
Напомним, что певица попала в больницу с двусторонней пневмонией сразу после выступления в Казани с высокой температурой. У артистки не подтвердился коронавирус. Из-за ухудшения состояния врачами было решение ввести звезду в медикаментозный сон. За все это время видимых улучшений у артистки не наблюдалось, а врачи до сих пор не дают никаких прогнозов.
Фото и видео: Global Look Press
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