МакSим становится хуже — у певицы отказывает легкое и поражено сердце

38-летняя Марина Максимова на протяжении более чем трех недель подключена к аппарату ЭКМО. Совсем недавно состояние артистки оценивалось как крайне тяжелое. Но, как сообщает Telegram-канал Mash, ей стало еще хуже.

Рентген показал, что правое легкое МакSим перестает работать. В нем скопились кисты и увеличиваются полости. Из-за осложнений органу уже не может помочь даже аппарат искусственной вентиляции легких.