В Москве состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной ветеранам боевых действий

Минувшим вечером в московской галерее «Black Dog Art Красные Холмы» состоялась торжественная презентация фотовыставки «Герои России, какими их никто не видел». Ветераны военных действий предстали в объективах известных lifestyle-фотографов Данила Головкина и Ольги Тупоноговой-Волковой подлинными героями. Организатором выставки выступил благотворительный фонд «Память поколений», чьи подопечные приняли участие в фотосъемках.

Посмотреть фотографии современных героев в этот вечер пришли продюсер Илья Бачурин, телеведущие Екатерина Одинцова, Максим Шарафутдинов, Александр Анатольевич, художник Никас Сафронов, дизайнеры Маша Цигаль, Евгения Линович и Эстер Абнер, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, фигуристка Анастасия Гребенкина и другие.