Максим Шарафутдинов, Анастасия Гребенкина и другие звезды на открытии фотовыставки
Минувшим вечером в московской галерее «Black Dog Art Красные Холмы» состоялась торжественная презентация фотовыставки «Герои России, какими их никто не видел». Ветераны военных действий предстали в объективах известных lifestyle-фотографов Данила Головкина и Ольги Тупоноговой-Волковой подлинными героями. Организатором выставки выступил благотворительный фонд «Память поколений», чьи подопечные приняли участие в фотосъемках.
Посмотреть фотографии современных героев в этот вечер пришли продюсер Илья Бачурин, телеведущие Екатерина Одинцова, Максим Шарафутдинов, Александр Анатольевич, художник Никас Сафронов, дизайнеры Маша Цигаль, Евгения Линович и Эстер Абнер, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, фигуристка Анастасия Гребенкина и другие.
Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова заявляет: «Проект о ветеранах, которые получили моральные и физические травмы, но при этом не сдались – это история о людях с ограниченными возможностями, которые не ограничены практически ничем. Сегодня появились высокотехнологичные протезы и другие медицинские средства, которые позволяют жить полноценной жизнью. Подопечные нашего фонда, которыми хочется восхищаться, не просто доказывают это своим примером – они дают надежду другим, показывая пример победы духа над любыми жизненными обстоятельствами».
Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова заявляет: «Проект о ветеранах, которые получили моральные и физические травмы, но при этом не сдались – это история о людях с ограниченными возможностями, которые не ограничены практически ничем. Сегодня появились высокотехнологичные протезы и другие медицинские средства, которые позволяют жить полноценной жизнью. Подопечные нашего фонда, которыми хочется восхищаться, не просто доказывают это своим примером – они дают надежду другим, показывая пример победы духа над любыми жизненными обстоятельствами».
Фото: пресс-служба