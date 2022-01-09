МакSим примерила стильный подарок от Ксении Собчак
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Марина опубликовала новые фото в комплекте от ведущей на своей странице в Instagram. На снимках певица позирует в комфортной толстовке с надписью «Я вела себя плохо» и штанах яркого розового цвета. В дополнении к образу МакSим надела на голову серую шапку.
Фото: @maksimartist/Instagram
Что именно означает неоднозначная цитата на толстовке, артистка не уточнила, но отметила, что Ксения явно хорошо ее знает.
«Ксюша знает обо мне немного больше», — подписала кадры певица.
Напомним, что Марина Максимова летом прошлого года перенесла тяжелую пневмонию на фоне коронавирусной инфекции. Чтобы спасти жизнь певицы медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому, в которой она находилась несколько недель. За состоянием звезды следила и молилась за ее здоровье вся страна. К счастью, Марине удалось победить болезнь. Сейчас певица постепенно восстанавливается и возвращается к обычной жизни. Максимова уже посещает светские мероприятия, но пока не готова вернуться на сцену.
Фото: Instagram