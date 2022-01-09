МакSим примерила стильный подарок от Ксении Собчак

Что именно означает неоднозначная цитата на толстовке, артистка не уточнила, но отметила, что Ксения явно хорошо ее знает.

«Ксюша знает обо мне немного больше», — подписала кадры певица.

Напомним, что Марина Максимова летом прошлого года перенесла тяжелую пневмонию на фоне коронавирусной инфекции. Чтобы спасти жизнь певицы медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому, в которой она находилась несколько недель. За состоянием звезды следила и молилась за ее здоровье вся страна. К счастью, Марине удалось победить болезнь. Сейчас певица постепенно восстанавливается и возвращается к обычной жизни. Максимова уже посещает светские мероприятия, но пока не готова вернуться на сцену.