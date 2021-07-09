МакSим попытались отключить от ЭКМО, но дышать сама певица не смогла

На данный момент врачи не делают никаких прогнозов относительно состояния певицы, и отмечают, что ее состояние может измениться и в лучшую, и в худшую сторону.

В больнице с коронавирусом Марина Абросимова оказалась после выступления в Казани – на сцену она вышла с огромной температурой. Вместе с ней госпитализирована оказалась ее директор.

Также ранее стало известно о смерти клипмейкера певицы – предположительно, они могли заразиться одновременно.