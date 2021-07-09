МакSим попытались отключить от ЭКМО, но дышать сама певица не смогла
Певицу МакSим попытались отключить от аппарата ЭКМО, но неудачно – после попытки пришлось снова подключить ее. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На данный момент певица находится в состоянии сопора – это означает, что разбудить пациента могут только интенсивные внешние раздражители.
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Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Известно, что у Марины Абросимовой серьезно поражено правое легкое – к нему подключили трубку для откачивания жидкости.
У артистки также развилась легочная гипертензия – это может привести к осложнениям на сердце.
На данный момент врачи не делают никаких прогнозов относительно состояния певицы, и отмечают, что ее состояние может измениться и в лучшую, и в худшую сторону.
В больнице с коронавирусом Марина Абросимова оказалась после выступления в Казани – на сцену она вышла с огромной температурой. Вместе с ней госпитализирована оказалась ее директор.
Также ранее стало известно о смерти клипмейкера певицы – предположительно, они могли заразиться одновременно.
Фото: Global Look Press
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