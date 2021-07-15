Максим Никулин откровенно рассказал, почему не виделся с дочерью 20 лет

«Мы не виделись с Машей 20 лет. Но однажды я позвонил ей в Германию, — рассказал Максим Никулин. — Мы поговорили. Позже она прилетела в Москву, здесь ей делали операцию на почках. Мы встретились, обнялись. С этого началось наше общение».

Максим также рассказал, что его знаменитый отец переживал из-за невозможности видеть внучку, но ничего нельзя было изменить.

«Дочка известный нейрохирург, режет чужие мозги. Когда встретились, у нас на глазах не было слез. Когда-то я мог настоять на общении, но проявил слабость, — рассказал Максим Никулин. — Из-за пандемии с Машей не виделись уже больше года. Если обида и была, то она прошла. Дочь сказала, что ей важно было обнять меня, потому что так легче жить».

Уже много лет Максим счастлив с третьей женой Марией. У пары есть двое сыновей и внук и две внучки.