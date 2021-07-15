Максим Никулин откровенно рассказал, почему не виделся с дочерью 20 лет
Максим Никулин стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии он рассказал о непростых отношениях с родными.
Вторая жена после развода разорвала отношения с Максимом, не мог отец и видеться с дочерью. Вынужденная разлука длилась 20 лет. Отец и дочь встретились, когда девушка стала уже взрослой. Никулин сделал первый шаг для возобновления отношений.
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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Мария Никулина живет с семьей в Германии. Там она работает нейрохирургом.
«Мы не виделись с Машей 20 лет. Но однажды я позвонил ей в Германию, — рассказал Максим Никулин. — Мы поговорили. Позже она прилетела в Москву, здесь ей делали операцию на почках. Мы встретились, обнялись. С этого началось наше общение».
Максим также рассказал, что его знаменитый отец переживал из-за невозможности видеть внучку, но ничего нельзя было изменить.
«Дочка известный нейрохирург, режет чужие мозги. Когда встретились, у нас на глазах не было слез. Когда-то я мог настоять на общении, но проявил слабость, — рассказал Максим Никулин. — Из-за пандемии с Машей не виделись уже больше года. Если обида и была, то она прошла. Дочь сказала, что ей важно было обнять меня, потому что так легче жить».
Уже много лет Максим счастлив с третьей женой Марией. У пары есть двое сыновей и внук и две внучки.
Фото и видео: Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda, Anton Kavashkin, Natalya Loginova, Russian Look, Lev Sherstennikov/ Global Look press, кадры фильмов
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