Максим Матвеев рассказал о человеке, который изменил его жизнь: «Мне это было очень нужно»

В разговоре с Надеждой Стрелец актер признался, что, однажды, на очередных съемках встретил человека, которому до сих пор очень благодарен. Это был психолог Сергей Насибян. «Мы начали общаться на съемках сериала «Триггер», он был консультантом на площадке. Именно тогда мне это было очень нужно, ничего же не бывает просто так. Он мне очень помог и изменил жизнь даже», — рассказал Матвеев.

Сама идея сериала, как оказалось, родилась благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном. Сергей является адептом провокативного метода и активно применяет его в своей практике.