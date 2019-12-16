Максим Матвеев похвастался мощным торсом и рассказал, как пройдет их с Елизаветой Боярской Новый Год

«Моя декабрьская мотивация месяца‼️‼️ Каждый раз, когда думаю о ней — тааакая энергия прет... что ни в сказке... ни пером... Кароче... 1000 к/кал. за одну тренировку... 1000 к/кал. — это примерно 6 столовых ложек с горкой салата "Оливье", сделанного в лучших советских традициях... До Нового Года еще 15 дней, а это 12-13 тренировок... Тооо есть, будет потрачено, около 11000 к/кал... ТООО ЕСТЬ...в новогоднюю ночь можно будет захомячить, приблизительно, две мисочки "Оливье" и, что немаловажно, не мучить себя потом угрызениями совести...‼️! Пойду, пожалуй, еще поприседаю — а то уже представляю, как на меня сельдь из-под шубы смотрит и плачет, что я ее не ем», — пояснил он.