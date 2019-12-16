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Максим Матвеев похвастался мощным торсом и рассказал, как пройдет их с Елизаветой Боярской Новый Год

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Матвеев

Фото: Instagram Максима Матвеева

Красавец-муж Лизы Боярской показал, как готовится к Новому Году.

«Моя декабрьская мотивация месяца‼️‼️ Каждый раз, когда думаю о ней — тааакая энергия прет... что ни в сказке... ни пером... Кароче... 1000 к/кал. за одну тренировку... 1000 к/кал. — это примерно 6 столовых ложек с горкой салата "Оливье", сделанного в лучших советских традициях... До Нового Года еще 15 дней, а это 12-13 тренировок... Тооо есть, будет потрачено, около 11000 к/кал... ТООО ЕСТЬ...в новогоднюю ночь можно будет захомячить, приблизительно, две мисочки "Оливье" и, что немаловажно, не мучить себя потом угрызениями совести...‼️! Пойду, пожалуй, еще поприседаю — а то уже представляю, как на меня сельдь из-под шубы смотрит и плачет, что я ее не ем», — пояснил он.

«Муж, расчитывай еще на Мимозу, студень и плов», — пообещала Лиза Боярская.

Фото и видео: instagram

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