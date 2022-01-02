Максим Матвеев показал жену и сыновей в новогоднем лесу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @maximmatveev
Актерская пара Максим Матвеев и Елизавета Боярская, похоже, проводят время за городом. И наслаждаются первозданной природой, свободной от городской суеты и пробок.
Матвеев опубликовал в сториз своего Instagram несколько снимков, на которых - он сам, жена и сыновья. На первом фото, подписанном «Сестрорецк» (курортный город под Петербургом) - лес и засыпанные снегом деревья. На прочих снимках - старший сын, который сидит верхом на слепленном из снега животном, похожем на тигра, а также вся семья. Есть также селфи с женой на фоне высоких деревьев.
Напомним, что Матвеев и Боярская женаты уже с 2010 года, растят двух сыновей, 9-летнего Андрея и Григория, в декабре отметившего свой третий день рождения. Супруги очень нежно относятся друг к другу, часто публикуют в соцсетях общие фото. В профессиональной сфере у Максима Матвеева тоже все прекрасно: на днях стартует показ второго сезона «Триггера», драматического сериала, в котором актер сыграл главную роль.
Фото: Instagram Максима Матвеева