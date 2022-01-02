Максим Матвеев показал жену и сыновей в новогоднем лесу

Матвеев опубликовал в сториз своего Instagram несколько снимков, на которых - он сам, жена и сыновья. На первом фото, подписанном «Сестрорецк» (курортный город под Петербургом) - лес и засыпанные снегом деревья. На прочих снимках - старший сын, который сидит верхом на слепленном из снега животном, похожем на тигра, а также вся семья. Есть также селфи с женой на фоне высоких деревьев.