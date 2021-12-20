Максим Матвеев поделился трогательными фото с женой в честь ее дня рождения

Максим Матвеев и Елизавета Боярская в браке уже 11 лет, у них растут два сына — 9-летний Андрей и 3-летний Гриша. У пары не принято выставлять жизнь напоказ в социальных сетях, однако актер любит делиться теплыми семейными снимками, если находится важный повод.

В честь дня рождения своей мамы Матвеев сделал пост с детскими фотографиями, а в этот раз, на день рождения жены, поделился подборкой их очень романтичных и таких натуральных селфи.