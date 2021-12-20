Максим Матвеев поделился трогательными фото с женой в честь ее дня рождения
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/maximmatveev
Максим Матвеев и Елизавета Боярская в браке уже 11 лет, у них растут два сына — 9-летний Андрей и 3-летний Гриша. У пары не принято выставлять жизнь напоказ в социальных сетях, однако актер любит делиться теплыми семейными снимками, если находится важный повод.
В честь дня рождения своей мамы Матвеев сделал пост с детскими фотографиями, а в этот раз, на день рождения жены, поделился подборкой их очень романтичных и таких натуральных селфи.
«С днем рождения, девчонка! Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас! Обожаю!» — Матвеев оставил очень нежную подпись под этим постом.
«Как же вы похожи! Поразительно!!! С праздником!!», «Самые лучшие, самые красивые. Счастья и здоровья! Любви и исполнения желаний», «Какие же вы оба славные! С днем рождения, Лиза», — пишут поклонники в комментариях под постом.
В своих сториз актриса также поделилась поздравлениями от родных, мужа, друзей и коллег. Елизавета выставила фото с шикарным букетом роз, который ей подарил Максим, а также показала подарок старшего сына. 9-летний Андрей нарисовал портрет мамы.
Фото: instagram.com/lizavetabo
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Фото: Instagram, GlobalLookPress