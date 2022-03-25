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Максим Галкин заявил, что не собирается продавать свой замок в деревне Грязь за 40 млн долларов

Один предприниматель изъявил желание купить замок Галкина и Пугачевой за 40 миллионов долларов, но юморист ответил отказом на, казалось бы, заманчивое предложение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В YouTube-шоу «Одна минута» были раскрыты интересные подробности о жилье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Оказалось, что один состоятельный бизнесмен предложил шоумену баснословную сумму за замок в деревне Грязь. Муж Примадонны отказался расставаться со своим особняком даже за 40 миллионов долларов.

Напомним, что в 2019 году телеведущий приобрел заброшенный участок недалеко от их дома, чтобы присоединить его к своим 128 соткам земли. Сейчас замок, по всей видимости, пустует. В СМИ пишут о том, что звездное семейство уже около месяца находится в Израиле. Примадонна объясняет это тем, что ей был необходим отпуск и лечение в зарубежной клинике. Но недавно появился слух о тайном возвращении семейства на родину. Намек на это сделала крестная двойняшек Гарри и Лизы Мила Ставицкая.

Фото: Global Look Press

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