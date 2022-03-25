Максим Галкин заявил, что не собирается продавать свой замок в деревне Грязь за 40 млн долларов

Напомним, что в 2019 году телеведущий приобрел заброшенный участок недалеко от их дома, чтобы присоединить его к своим 128 соткам земли. Сейчас замок, по всей видимости, пустует. В СМИ пишут о том, что звездное семейство уже около месяца находится в Израиле. Примадонна объясняет это тем, что ей был необходим отпуск и лечение в зарубежной клинике. Но недавно появился слух о тайном возвращении семейства на родину. Намек на это сделала крестная двойняшек Гарри и Лизы Мила Ставицкая.

Фото: Global Look Press