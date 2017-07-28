Максим Галкин опубликовал новое видео со своими детьми.

«Вчера в очередной раз прошла незабываемая встреча с юрмальским зрителем. Легендарный зал "Дзинтари" - сколько с ним связано! В 1989 году я пришёл в этот зал с родителями на концерт Михаила Задорнова. До сих пор помню, как болел живот от смеха. Спустя десять лет, в 1999 я выступил в "Дзинтари" уже в самом концерте Задорнова, именно с этого выступления у меня начались гастроли с Михаилом Николаевичем по городам и весям. Последние 17 лет я регулярно, практически каждый год, выступаю здесь с сольными программами, неизменно встречая радушие и единение публики, а это и латыши, и русские, и туристы из самых разных стран. А вчера, через 28 лет после того, как в Дзинтари меня на концерт Задорнова привели папа с мамой, я впервые привёл на свой концерт Гаррика и Лизу», — рассказал артист.

Фото: instagram