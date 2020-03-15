Максим Галкин впечатлил фанатов песней на сербском языке
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Фото: Instagram
Максим Галкин — человек со множеством талантов. Один из них — совершенное владение несколькими иностранными языками, в частности юморист и телеведущий мастерски говорит на английском и французском. Теперь же Максим Галкин впечатлил фанатов песней на сербском языке.
«Kad zamirišu jorgovani. Записал на студии для домашнего пользования и на радость друзьям-сербам свою любимую песню Дино Мерлина «Когда запахнет сирень»», — рассказа о творческом эксперименте артист.
«Я подумала, что это он сам поет», — прокомментировала одна из поклонниц Максима Галкина. «Так я сам и пою», — тут же ответил ей артист.
«Не перестаю удивляться вашим способностям», «Послушала оригинал, но сохранила вас. Это великолепно и восхищению нет предела, браво Максим», «Вот уж действительно, муж и жена — одна...», «Красиво как! Настоящий серб! Вот только взгляд и тембр не поняла куда по национальному признаку отнести — итальянец, француз?», — похвалили Максима Галкина поклонники.
А вам понравилось, как артист исполнил иностранный хит?
Фото и видео: Instagram
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