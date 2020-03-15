Максим Галкин впечатлил фанатов песней на сербском языке

«Я подумала, что это он сам поет», — прокомментировала одна из поклонниц Максима Галкина. «Так я сам и пою», — тут же ответил ей артист.

«Не перестаю удивляться вашим способностям», «Послушала оригинал, но сохранила вас. Это великолепно и восхищению нет предела, браво Максим», «Вот уж действительно, муж и жена — одна...», «Красиво как! Настоящий серб! Вот только взгляд и тембр не поняла куда по национальному признаку отнести — итальянец, француз?», — похвалили Максима Галкина поклонники.

А вам понравилось, как артист исполнил иностранный хит?