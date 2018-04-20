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Максим Галкин смутился, увидев «беременную» Аллу Пугачеву

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Фото из Instagram Максима Галкина
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Картина, подаренная Никасом Сафроновым Алле Пугачевой, не на шутку озадачила супруга Примадонны.

В Сети обсуждают роскошный подарок, который получила Алла Пугачева от своего давнего друга Никаса Сафронова. Знаменитый художник написал оригинальный портрет четы Галкина-Пугачевой на основе одной из своих любимых картин фламандского художника Яна ван Эйка. «Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в деревне Грязь, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в интерьер особняка. Идея этого двойного портрета возникла сама по себе. Когда-то в конце 80-х годов я сделал в Лондонском национальном музее копию с моего любимого фламандского художника ван Эйка. На том оригинальном портрете 15 века была изображена супружеская пара. И как-то сама по себе у меня возникла идея на моей написанной с оригинала копии сделать реплику, вписав в картину Аллу с Максимом», — цитирует Никаса Сафронова портал prozvezd.ru.

По словам живописца, Максим Галкин смутился, обратив внимание на «беременную» фигуру супруги. «Алла Борисовна здесь не в положении: просто у нее так поднято платье. Даже исследователи этого произведения ван Эйка склонны считать, что женщина на полотне придерживает тяжелые складки своего наряда. В те времена это был также ритуальный жест, означающий верность семье», — объяснил Никас Сафронов.

Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини» (1434, масло на дереве, 81,8 × 59,7 см, Национальная галерея, Лондон)

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин в минувшем году отметили шестнадцатилетие своих отношений и шестую годовщину брака. У пары подрастают 4-летние двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной мамой.

Фото: instagram, wikipedia

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