Максим Галкин рассказал про двойника из прошлого и переселение душ

«Когда мне было лет десять, я с друзьями на экскурсии в одном из залов ГМИИ имени Пушкина увидел копию мраморной головы римского мальчика, оригинал датируется 2 веком и находится в Берлине. Сходство со мной тогдашним было невероятным, если не сказать мистическим, это была практически 3D-модель моей головы. С тех пор не раз бывал на самых разных выставках в этом замечательном музее, но до этого зала давно не доходил. Вчера зашел вновь и посмотрел на свое детское древнеримское изображение, до сих пор читается идентичность, хотя я на себя десятилетнего уже не очень похож. Вот такое переселение душ», — рассказал он.
«Сходство поразительное! Я полностью была уверена, что это Максим Галкин», «Похож и сегодня!», «Фантастика! Реинкарнация», «Несколько раз просмотрела ... копия!!!! Как интересно....», «Когда увидела данное видео подумала реально Вы заказали себе в замок», «Очень похож, один в один», «Даже волосы кудрявые», «Сходство фантастическое! Вот и не верь в переселение душ после этого», «Мне кажется, что и Лиза похожа на этого мраморного мальчика», — обсуждают фолловеры.
Фото и видео: instagram