Максим Галкин рассказал про двойника из прошлого и переселение душ

«Когда мне было лет десять, я с друзьями на экскурсии в одном из залов ГМИИ имени Пушкина увидел копию мраморной головы римского мальчика, оригинал датируется 2 веком и находится в Берлине. Сходство со мной тогдашним было невероятным, если не сказать мистическим, это была практически 3D-модель моей головы. С тех пор не раз бывал на самых разных выставках в этом замечательном музее, но до этого зала давно не доходил. Вчера зашел вновь и посмотрел на свое детское древнеримское изображение, до сих пор читается идентичность, хотя я на себя десятилетнего уже не очень похож. Вот такое переселение душ», — рассказал он.