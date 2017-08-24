Шоумен стал гостем программы «Честное слово» с Юрием Николаевым

Гарри и Лиза Галкины, наверное, самые популярные звездные дети. Максим Галкин очень часто публикует в Instagram забавные видеоролики и фотографии детей, которые неизменно собирают огромное количество лайков и комментариев.

На днях в эфир вышло большое интервью телеведущего Юрию Николаеву в программе «Честное слово». Рассказывая о своих детях-двойняшках, шоумен отметил, что отношения Гарри и Лизы сложно назвать идеальными: «Многие подписчики обратили внимание на то, что Гарри чаще сидит у меня на руках или на плечах, но это не из-за того, что я люблю его больше. Просто сын так грамотно выстраивает ситуацию, что у меня не остается иного выбора. Гарри ревнует нас к Лизе. Она родилась на минуту раньше, поэтому мудрее, часто идет на уступки брату».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 24 2017 в 9:07 PDT

Максим рассказал, что дочь по характеру похожа на маму, а Гарри — его копия. Себя шоумен не может назвать строгим отцом, потому что очень часто балует детей: «У нас в семье за строгость отвечает Алла. Я вообще не могу быть строгим, так как умиляюсь с пол оборота от каждого их слова или действия».

Завтра с утра я немного разговорюсь 😊🗣🤷🏻‍♂️ #максимгалкин #юрийниколаев Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 9 2017 в 2:26 PDT

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, а в 2014 году на свет появились двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать. Стоит отметить, что дети уже в три года демонстрируют различные таланты: поют, танцуют, читают стихи.