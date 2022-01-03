Максим Галкин рассказал о заработках в начале артистической карьеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Галкин начинал выступать на сцене, параллельно учась в университете и постигая азы лингвистической науки. По его признанию, довольно долгое время он пытался совмещать эти два занятия, искать баланс между ними. И сначала у него это более-менее получалось. Серьезным плюсом в наличии актерской работы были заработки, которые прилично увеличивали общий доход Галкина-студента (а позже и аспиранта).
«В декабре 1999 года я заработал на выступлениях около 3000 долларов. Это были большие деньги, тем более для первого года аспирантуры. Причем тогда у меня не было машины, я ездил на метро (с портпледом, в котором был мой костюмчик)», - вспомнил Максим Галкин в YouTube-шоу Юзефович. Концерты он давал «где придется» - в домах культуры, например. Постепенное развитие карьеры на актерском поприще Галкин совмещал с наукой, надеясь, «что все-таки напишу кандидатскую». Отчасти такое раздвоенное положение помогло в продвижении его как артиста. «Каждый раз, выходя на сцену, я говорил - мол, я студент, мне ничего не надо. Так меня и воспринимали сначала коллеги по эстраде - мол, студент, учись дальше».
Рассказал Максим о своем первом крупном выступлении. Это произошло в 2000 году - тогда Галкин стал участником очередного концерта по случаю Дня милиции. «Это были в те времена самые престижные концерты - если ты оказался в числе участников, ты в обойме», - вспомнил Галкин. Появлению на сцене предшествовала занятная история. «Кто-то из генералитета меня увидел и захотел, чтобы я выступил. Но один из них сказал - а кто это такой? И вычеркнул меня из списков. И тогда администратор на свой страх и риск сказала: да у него «погоны», высокие покровители. Хотя никакой крыши, никаких покровителей, у меня никогда не было. Пришлось меня вернуть в списки», - заключил Максим Галкин.
Фото: Instagram Максима Галкина