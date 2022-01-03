Максим Галкин рассказал о заработках в начале артистической карьеры

Рассказал Максим о своем первом крупном выступлении. Это произошло в 2000 году - тогда Галкин стал участником очередного концерта по случаю Дня милиции. «Это были в те времена самые престижные концерты - если ты оказался в числе участников, ты в обойме», - вспомнил Галкин. Появлению на сцене предшествовала занятная история. «Кто-то из генералитета меня увидел и захотел, чтобы я выступил. Но один из них сказал - а кто это такой? И вычеркнул меня из списков. И тогда администратор на свой страх и риск сказала: да у него «погоны», высокие покровители. Хотя никакой крыши, никаких покровителей, у меня никогда не было. Пришлось меня вернуть в списки», - заключил Максим Галкин.