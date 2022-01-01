Максим Галкин рассекретил новогоднее желание Аллы Пугачевой — милое семейное видео
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Фото: www.instagram.com/igorgulyaevofficial
В новогоднюю ночь в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину приехали самые близкие: Игорь Николаев (он надел милый новогодний веселенький свитер) с Юлией Проскуряковой, Марина Юдашкина, Игорь Гуляев и другие друзья. Праздник встречали с детьми. среди которых была и внучка Примадонны Клавдия Земцова.
Максим Галкин снимал семью гостей и показал, как его супруга сжигает записку с желанием, чтобы, по традиции выпить ее с бокалом шампанского. Телеведущий предупредил жену, что рассказывать о загаданном нельзя: «Не показывай. Но это хорошее желание. Всех касается», — сказал Максим на камеру.
Но Алла Пугачева не выдержала и призналась, какое желание для нее самое заветно, а супруг снял и в личном блоге рассекретил его. «Главное, чтобы не было войны», — загадала народная артистка.
В то время, когда семья веселилась в замке, Кристина Орбакайте встречала Новый год в одном из столичных ресторанов, где одновременно и работа. С ней был муж Михаил Земцов.
После боя курантов семья Максима Галкина с друзьями вышли смотреть на салют. Примадонна с мужем появились на улице с детьми и в уютном family look. Алла Пугачева надела белую шубу и меховую шапку, а Максим — такого же цвета дубленку и шапку крупной вязки.
Фото и видео шикарного салюта возле замка Галкина и Пугачевой появилось на страницах в Instagram всех из гостей.
Фото и видео: Instagram