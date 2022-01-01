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Максим Галкин рассекретил новогоднее желание Аллы Пугачевой — милое семейное видео

Максим Галкин и Алла Пугачева встретили главный праздник года в среди родных и близких друзей. Глава семейства, как обычно, снимал видео для хроники, и ненароком показал, что загадали Примадонна и их дети. Видео появилось в личном блоге артиста.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: www.instagram.com/igorgulyaevofficial

В новогоднюю ночь в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину приехали самые близкие: Игорь Николаев (он надел милый новогодний веселенький свитер) с Юлией Проскуряковой, Марина Юдашкина, Игорь Гуляев и другие друзья. Праздник встречали с детьми. среди которых была и внучка Примадонны Клавдия Земцова.

Максим Галкин снимал семью гостей и показал, как его супруга сжигает записку с желанием, чтобы, по традиции выпить ее с бокалом шампанского. Телеведущий предупредил жену, что рассказывать о загаданном нельзя: «Не показывай. Но это хорошее желание. Всех касается», — сказал Максим на камеру.

Но Алла Пугачева не выдержала и призналась, какое желание для нее самое заветно, а супруг снял и в личном блоге рассекретил его. «Главное, чтобы не было войны», — загадала народная артистка.

В то время, когда семья веселилась в замке, Кристина Орбакайте встречала Новый год в одном из столичных ресторанов, где одновременно и работа. С ней был муж Михаил Земцов.

После боя курантов семья Максима Галкина с друзьями вышли смотреть на салют. Примадонна с мужем появились на улице с детьми и в уютном family look. Алла Пугачева надела белую шубу и меховую шапку, а Максим — такого же цвета дубленку и шапку крупной вязки.

Фото и видео шикарного салюта возле замка Галкина и Пугачевой появилось на страницах в Instagram всех из гостей.

Фото и видео: Instagram

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