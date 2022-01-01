Максим Галкин рассекретил новогоднее желание Аллы Пугачевой — милое семейное видео

В новогоднюю ночь в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину приехали самые близкие: Игорь Николаев (он надел милый новогодний веселенький свитер) с Юлией Проскуряковой, Марина Юдашкина, Игорь Гуляев и другие друзья. Праздник встречали с детьми. среди которых была и внучка Примадонны Клавдия Земцова.

Максим Галкин снимал семью гостей и показал, как его супруга сжигает записку с желанием, чтобы, по традиции выпить ее с бокалом шампанского. Телеведущий предупредил жену, что рассказывать о загаданном нельзя: «Не показывай. Но это хорошее желание. Всех касается», — сказал Максим на камеру.

Но Алла Пугачева не выдержала и призналась, какое желание для нее самое заветно, а супруг снял и в личном блоге рассекретил его. «Главное, чтобы не было войны», — загадала народная артистка.