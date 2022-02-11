Максим Галкин рассекретил главное правило в воспитании детей: «Поэтому они такие счастливые»

Шоумен уверен, что гармония внутри семейства — это заслуга его жены Аллы Пугачевой. По его словам, она самая заботливая мама и любящая супруга. Она покинула сцену и теперь полностью погружена в материнство. Максим часто уезжает на гастроли и задерживается на съемках, но все свое свободное время старается уделять Лизе и Гарри.

Двойняшки родились от суррогатной матери. Сейчас им уже по 8 лет. Их воспитанием, в большинстве своем, занимается Алла Пугачева. Она очень внимательно следит за развитием детей и тщательно подбирает им кружки, секции и репетиторов. Максим считает, что Алла отлично справляется со своей ролью. Отец, в свою очередь, занимается досугом двойняшек.