Максим Галкин рассекретил главное правило в воспитании детей: «Поэтому они такие счастливые»
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Шоумен уверен, что гармония внутри семейства — это заслуга его жены Аллы Пугачевой. По его словам, она самая заботливая мама и любящая супруга. Она покинула сцену и теперь полностью погружена в материнство. Максим часто уезжает на гастроли и задерживается на съемках, но все свое свободное время старается уделять Лизе и Гарри.
Двойняшки родились от суррогатной матери. Сейчас им уже по 8 лет. Их воспитанием, в большинстве своем, занимается Алла Пугачева. Она очень внимательно следит за развитием детей и тщательно подбирает им кружки, секции и репетиторов. Максим считает, что Алла отлично справляется со своей ролью. Отец, в свою очередь, занимается досугом двойняшек.
В интервью на канале «А поговорить?» юморист признался, что есть вещи, которые Аллы ему категорически запрещает применять в воспитании детей. Так, например, Галкину запрещено повышать на Гарри и Лизу голос. Иногда двойняшки балуются и Максиму хочется их отчитать, но он себя останавливает. Он рассказал, что берет пример со своей супруги. По словам шоумена, Алла Пугачева очень сдержанный и спокойный человек.
«Они растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые», — объяснил Максим. В их семье не принято выяснять отношения при детях.
Фото и видео: Instagram