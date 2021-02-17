Максим Галкин раскрыл фейковую Пугачёву в Clubhouse

Пользователей новой и быстро ставшей весьма популярной социальной сети Clubhouse сегодня удивил пользователь под именем Аллы Пугачевой, который появился в одной из комнат.

«Примадонна» активно общалась с поклонниками, и ни у кого поначалу не возникало сомнений , что она не настоящая благодаря своеобразному особенному тембру голоса.

Пугачева рассказала о своих детях, поделилась своими секретами поддержания стройной фигуры, а также отругала Филиппа Киркорова за его совместные проекты с молодыми тиктокерами, и похвалила Светлану Лободу.

На вопрос, каким образом она попала в Clubhouse она, однако, ответить затруднилась – заявила, что «что- то нажала и теперь не может выйти».

Журналисты издания Super.ru обратились с вопросом о подтверждении личности пользователя к Максиму Галкину – однако телеведущий заявил, что это, конечно, не Пугачева.

Кто именно «украл» голос Примадонны и притворился ей, пока осталось невыясненным.

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