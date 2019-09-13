Максим Галкин признался, что не может устоять перед пирожными: «Как можно им отказать?»

Максим Галкин с семьей переместился из Юрмалы на морское побережье. Но где именно отдыхает семья артистов, юморист не рассказывает. Из отпуска, который, по словам Галкина, уже завершается, артист делится с подписчиками новыми видеороликами.

В одном из них Максим, сидя в плетеном кресле, сделал «сенсационное» признание, что не может устоять перед эклерами. Видео, как всегда, получилось легким и смешным. В ролике Галкин спросил поклонников, есть ли и у них такие слабости. А после, жуя эклер, добавил: «Ешьте, уже все равно!».