Максим Галкин признался, что не экономит на любимой жене: «Это грех!»

Поклонники звездной пары восхищаются идиллией в их отношениях. Видно, что Максим Галкин обожает свою супругу и старается во всем ей угодить. Он часто балует Аллу дорогими подарками, ни о какой экономии на второй половинке не идет и речи.

Также Максим не экономит на содержании дома. Семья живет в огромном замке в деревне Грязь. Шоумен рассказал, что большой дом нуждается в соответствующем уходе и больших финансовых вложениях. «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — рассказал артист.