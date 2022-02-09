Максим Галкин признался, что не экономит на любимой жене: «Это грех!»
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Фото: instagram/ maxgalkinru
Излюбленная тема для обсуждения фолловеров Максима Галкина — это его семейство. Ему часто задают вопросы про воспитание детей, отношения с Аллой, о трудностях и радостях отцовства и так далее. В этот раз подписчиков заинтересовало, можно ли экономить на собственной жене и что по этому поводу думает телеведущий. Галкин ответил на вопрос в формате короткого видео. Он покачал головой и строго произнес: «Нет. Это грех».
Поклонники звездной пары восхищаются идиллией в их отношениях. Видно, что Максим Галкин обожает свою супругу и старается во всем ей угодить. Он часто балует Аллу дорогими подарками, ни о какой экономии на второй половинке не идет и речи.
Также Максим не экономит на содержании дома. Семья живет в огромном замке в деревне Грязь. Шоумен рассказал, что большой дом нуждается в соответствующем уходе и больших финансовых вложениях. «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — рассказал артист.
Юмористу задали несколько вопросов о воспитании детей. Он с радостью поделился своими секретами общения с двойняшками. «Подсказать вовремя, разглядеть плохое/хорошее, наставить на верный путь ненавязчиво, остаться детям другом в любом возрасте», — поделился артист трудностями родительства.
Подписчики восхищаются выстроенным контактом в семье Галкиных.
Несмотря на большую разницу в возрасте супругов, семья Аллы и Максима считается эталонной. Юморист и певица счастливы в браке с 2011 года. Их детям Гарри и Лизе сейчас по 8 лет.
Фото и видео: Instagram