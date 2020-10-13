Максим Галкин превратился в Леди Гагу для нового видео
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин снова радует своих поклонников новым юмористическими видео, которые появляются в его микроблоге в Instagram. На этот раз он перевоплотился в Леди Гагу.
Актер надел парик с длинными волосами и примерил женское платье, сравнив себя с известной американской певицей.
«До чего ожидание на съемках доводит», –подписал фотографию Максим Галкин.
Подписчики засыпали телеведущего веселыми смайлами и шутками.
«А ногти шеллаком накрашены?», «Людмила Прокофьевна пошла в разнос», «Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем сама Леди Гага», «Максим, конечно, подлинный актер. Он сохранил в себе детство в первозданном виде. Счастье переодевания – кайф пятилетних. Он его испытывает. Браво! Настоящий», «Талантлив во всем», «Замечательное перевоплощение», пишут Максиму в комментариях.
Видео Галкина пользуются огромной популярностью – он часто публикует юмористические ролики, а также забавные моменты из жизни их общих с Аллой Пугачевой детей – Гарри и Лизы.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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