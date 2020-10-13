Максим Галкин превратился в Леди Гагу для нового видео

Максим Галкин снова радует своих поклонников новым юмористическими видео, которые появляются в его микроблоге в Instagram. На этот раз он перевоплотился в Леди Гагу.

Актер надел парик с длинными волосами и примерил женское платье, сравнив себя с известной американской певицей.

«До чего ожидание на съемках доводит», –подписал фотографию Максим Галкин.