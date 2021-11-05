Максим Галкин похвастался, как подросшие Гарри и Лиза разъезжают по дому на роликах — милое видео

Все подписчики Максима Галкина с превеликим удовольствием наблюдают за тем, как растут и чем занимаются в повседневной жизни его дети, ведь звездный папа достаточно активно ведет свой Instagram-аккаунта и довольно часто делится с аудиторией фотографиями и видео, содержащими различные жизненные события 8-летних Гарри и Лизы.

На этот раз комик выложил в сториз видео, на котором показано, как двойняшки рассекают на роликовых коньках прямо по комнате. Благо площадь замка в поселке Грязь позволяет это делать не выходя на улицу, тем более что погодные условия на улице не настолько благоприятны для езды на роликах.

Во время своей спортивной тренировки дети Галкина и Пугачевой времени не теряют и параллельно развивают еще и свои вокальные данные, не зря ведь их мама является эстрадной певицей. В репертуар юных исполнителей входит песня Юрия Никулина «Постой, паровоз», а также произведения, придуманные ими на ходу.

За происходящим с восхищением и гордостью наблюдает Максим Галкин, скандируя: «Молодцы!».