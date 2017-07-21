Накануне состоялось закрытие музыкального фестиваля «Жара» в Баку. После официальной части звезды отправились на вечеринку, чтобы отпраздновать это событие.

Пока остальные развлекались, Максим Галкин, пробудив в себе видеоблогера, принялся снимать все происходящее. Так, в Instagram ведущего появился ролик, в котором он показал зажигательный танец Кристины Орбакайте с 19-летним сыном Дени под песню Юлии Проскуряковой и Елены Есениной «Я мать».

«Кристина и Дени на афтепати танцевали под другую музыку... А тут раз и готовый клип к песне Елены Есениной и Юлии Проскуряковой, где Ваш покорный слуга немного намелодекламировал», — подписал он.

Поклонники звездного семейства оценили юмор Галкина, отметив, что Кристина с Дени выглядят словно брат с сестрой: «Танцует сестра с братом», «Смешно! Галкин - гений!!! Очень юмористично! Кристина - явно его клиент», «Прикольно! Смеюсь, сил нет», «Кристина шикарная и танцует классно».

Фото: instagram