Уже ставший настоящим блогером, Максим Галкин изо дня в день радует поклонников семейными фото и видео.

Из-за того, что юморист стал очень популярен в Сети, подробнее рассмотреть его Instagram страницу решил резидент шоу Comedy Club Женя Синяков, который высмеял ведущего за его якобы старомодную речь и хештеги.

В ответ на это Галкин опубликовал ретро снимок с молодой и озорной Аллой Пугачевой, в подписи к которому прокомментировал выступление резидента: «Тут недавно мой Инстаграм в Comedy песочили. В частности, поставили мне в вину старомодность изложения мыслей, в качестве примера привели употребление в хэштегах слова "прича". Поэтому дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком - МИЛАЯ СЕРДЦУ ФОТОКАРТОЧКА».

Поклонники звездной четы поспешили вступиться за артиста, а также не упустили возможности отметить, что на этом фото Алла Борисовна выглядит словно девочка.

«Максим, камеди на Вашем имени свой рейтинг пытаются поднять», «Пусть песочат кто хочет,Макс!!!!!!Главное что вы всегда выражаетесь на отличном русском!», «Алла совсем девчонка! Рыжая и озорная», «Макс, спасибо, что Вы грамотно излагаете мысли, а еще и как завернуть умеете.», «Классное фото,мальчик такой ещё и Алла Борисовна дурачится)», - написали они.

Фото: instagram.com