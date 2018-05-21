Максим Галкин показал опасные игры с четырехлетним сыном

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — талантливые и открытые. Смотреть видеоролики с ними — одно удовольствие. Сегодня звездный отец показал очередной эпизод из повседневной жизни сына, который не только восхитил, но и напугал поклонников звездного семейства.
«Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе — прыгание по спинкам стульев», — пояснил Максим.
Подписчики блога шоумена выразили беспокойство за мальчика: что будет, если папа оступится и рухнет со стульев вместе с сыном на плечах?
«Счастье в каждом дне, часе, минуте! Молодцы», «Люстра красивая. Гарри милашка», «Внук у Киркорова очень веселый», «Максим-ты суперпапа», «Забавный аттракцион у папы с сыном))», «Меня аж укачало», «Только не могу понять,как это прыгать по спинкам стульев?», «А вдруг упадете?!», «Осторожно, не повалитесь!)))», — обсуждают они.
Фото: instagram