Максим Галкин показал опасные игры с четырехлетним сыном

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — талантливые и открытые. Смотреть видеоролики с ними — одно удовольствие. Сегодня звездный отец показал очередной эпизод из повседневной жизни сына, который не только восхитил, но и напугал поклонников звездного семейства.

«Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе — прыгание по спинкам стульев», — пояснил Максим.