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Максим Галкин показал опасные игры с четырехлетним сыном

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Фото из Instagram Аллы Пугачевой
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Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растет бесстрашным мальчиком.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — талантливые и открытые. Смотреть видеоролики с ними — одно удовольствие. Сегодня звездный отец показал очередной эпизод из повседневной жизни сына, который не только восхитил, но и напугал поклонников звездного семейства.

«Оседлал и поехал! Любимый аттракцион Гарри на папе — прыгание по спинкам стульев», — пояснил Максим.

Подписчики блога шоумена выразили беспокойство за мальчика: что будет, если папа оступится и рухнет со стульев вместе с сыном на плечах?

«Счастье в каждом дне, часе, минуте! Молодцы», «Люстра красивая. Гарри милашка», «Внук у Киркорова очень веселый», «Максим-ты суперпапа», «Забавный аттракцион у папы с сыном))», «Меня аж укачало», «Только не могу понять,как это прыгать по спинкам стульев?», «А вдруг упадете?!», «Осторожно, не повалитесь!)))», — обсуждают они.

Фото: instagram

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