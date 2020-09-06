Максим Галкин поделился с подписчиками деревенскими фото подросшей дочери: «Моя воображуля»
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Отдых на природе - одна из неотъемлемых частей досуга семьи Галкиных. Комик регулярно публикует в своем Инстаграм фото прогулок с детьми. На этот раз героиней небольшой фотосессии папы стала маленькая Лиза. Девочка во всю позирует на снимках, зажав в зубах колосок.
«Моя деревенская воображуля. Какая фотка 1, 2 или 3? Я выбрать не смог» — написал восторженный отец.
Подписчики отметили, что также не могут выбрать лучшее фото. В комментариях к посту появился даже Филипп Киркоров.
«Во всех она милочка нарядах и образах хороша!» — написал экс-супруг Анллы Пугачевой.
Также поклонники обратили внимание на то, что девочка очень похожа на своего брата Гарри. Некоторые признались, что даже спутали двойняшек.
Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.
Фото и видео: Instagram
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