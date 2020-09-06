Максим Галкин поделился с подписчиками деревенскими фото подросшей дочери: «Моя воображуля»

Подписчики отметили, что также не могут выбрать лучшее фото. В комментариях к посту появился даже Филипп Киркоров.

«Во всех она милочка нарядах и образах хороша!» — написал экс-супруг Анллы Пугачевой.

Также поклонники обратили внимание на то, что девочка очень похожа на своего брата Гарри. Некоторые признались, что даже спутали двойняшек.

Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.