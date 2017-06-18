Сегодня исполняется 41 год Максиму Галкину. Популярный телеведущий опубликовал в Instagram видео с поздравлениями с днем рождения от детей — двойняшек Лизы и Гарри.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 18 2017 в 3:04 PDT

Филипп Киркоров написал большой поздравительный пост в своем блоге: «Дорогой мой друг! С Днём рождения!! Это, наверно, очень символично, что твой день рождения летом! Летом светит солнце ярко и жарко, как никогда, а ты именно такой на сцене и в жизни- солнечный, искренний и бесконечно талантливый! Продолжай дарить людям смех и радость, светить ярким светом на нашей сцене и будь все так же верен и предан своей любимой, не зря ведь она тебя называет солнцем в своей жизни! Я все эти годы был свидетелем действительно большой вашей любви, но то, какой ты любящий отец — это превзошло все мои ожидания! Счастья и здоровья тебе и твоей теперь уже большой и дружной семье, которую я люблю, как свою! Ну, а поздравить забегу, как накоплю»

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Июн 18 2017 в 2:06 PDT

Валерия и Иосиф Пригожин также присоединились к поздравлениям артиста.

Николай Басков также опубликовал поздравление Максима.

Дорогой @maxgalkinru от всего сердца с Днём Рождения и то ,что ты #лучшевсех ,знает вся страна!!! Будь здоров , счастлив, люби и любим и новых творческих достижений !!! Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июн 18 2017 в 2:55 PDT

Фото: instagram.com