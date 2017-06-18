Сегодня исполняется 41 год Максиму Галкину. Популярный телеведущий опубликовал в Instagram видео с поздравлениями с днем рождения от детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Филипп Киркоров написал большой поздравительный пост в своем блоге: «Дорогой мой друг! С Днём рождения!! Это, наверно, очень символично, что твой день рождения летом! Летом светит солнце ярко и жарко, как никогда, а ты именно такой на сцене и в жизни- солнечный, искренний и бесконечно талантливый! Продолжай дарить людям смех и радость, светить ярким светом на нашей сцене и будь все так же верен и предан своей любимой, не зря ведь она тебя называет солнцем в своей жизни! Я все эти годы был свидетелем действительно большой вашей любви, но то, какой ты любящий отец — это превзошло все мои ожидания! Счастья и здоровья тебе и твоей теперь уже большой и дружной семье, которую я люблю, как свою! Ну, а поздравить забегу, как накоплю»
Валерия и Иосиф Пригожин также присоединились к поздравлениям артиста.
Макс, дорогой, поздравляю с Днем рождения! @maxgalkinru. Ты замечательный : невероятно талантливый, умный, интеллигентный артист и прекрасный человек. Просто будь счастлив в творчестве и семейной жизни, заряжайся позитивом от своих чудесных деток и продолжай дарить хорошее настроение твоим близким, друзьям и поклонникам. #максимгалкин #максиммаксим #валерия #первыйканал #телевидение #юмор
Николай Басков также опубликовал поздравление Максима.
Фото: instagram.com