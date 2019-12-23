Максим Галкин, Нонна Гришаева и другие звезды на открытии исторический сцены Дома актера

Капустник в честь открытия сцены прошел в день рождения Маргариты Александровны Эскиной, известного российского театрального деятеля, директора Дома актера с 1987 по 2009 годы, и собрал уникальный состав легендарных артистов и режиссеров. На сцену одновременно вышли Александр Ширвиндт, Игорь Золотовицкий, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Николай Цискаридзе, Александр Олешко и не только. Поздравить Дом актера с открытием пришли Ирина Апексимова, Юлия Рутберг, Светлана Немоляева, Михаил Швыдкой, Эльвира Набиуллина, Алена Яковлева и многие другие.

Последний раз капитальный ремонт в этом здании осуществлялся в 1981 году. С тех пор легендарная сцена, на которой начинали свою деятельность все ведущие лица российского кино, театра, эстрады и шоу-бизнеса, порядком обветшала. Теперь на месте, где когда-то был конференц-зал Министерства культуры СССР, появился настоящий театр: удобный зрительный зал, современная техника. Убрали декоративную плитку, которая скрывала старинные кирпичные стены, самому зданию на Арбате уже более 100 лет.