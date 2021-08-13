Максим Галкин и Алла Пугачева рады важному гостю: к бабушке приехал внук Дени Байсаров

Мама Дени и Клавдии, тем временем, наслаждается отдыхом в Греции и делится с подписчиками красивыми фото, на которых они позируют вместе с мужем. Подписчики в восторге от физической формы артистки — совсем недавно, мама троих детей, отметила 50-летний юбилей.

Трогательно с праздником поздравила дочку мама, Алла Борисовна, которая не так много времени уделяла старшему ребенку, потому что активно строила карьеру. Но в своей Instagram, она подписала фотографию Кристины так: «Люблю тебя. Горжусь тобой. С Днем Рождения!».