Максим Галкин и Алла Пугачева рады важному гостю: к бабушке приехал внук Дени Байсаров
Сын Кристины Орбакайте, был рожден в союзе певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым. Он давно уже живет самостоятельно и редко видит бабушку. А в этом году как-раз представился случай. Это лето звездное семейство отказалось от поездки на курорт. Школьные каникулы дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина проводят вместе с родителями в их просторном особняке в подмосковной деревне Грязь. А Клавдия, ради каникул у бабушки, отказалась от поездки с родителями на море. Девочка большую часть времени живет в США, где чаще всего живут ее родители — Кристина и ее муж Михаил Земцов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @dennyartview
На видео ест комментарий самого Максима Галкина: «У детей радость, Дени приехал», — сообщает он подписчикам.
Мама Дени и Клавдии, тем временем, наслаждается отдыхом в Греции и делится с подписчиками красивыми фото, на которых они позируют вместе с мужем. Подписчики в восторге от физической формы артистки — совсем недавно, мама троих детей, отметила 50-летний юбилей.
Трогательно с праздником поздравила дочку мама, Алла Борисовна, которая не так много времени уделяла старшему ребенку, потому что активно строила карьеру. Но в своей Instagram, она подписала фотографию Кристины так: «Люблю тебя. Горжусь тобой. С Днем Рождения!».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram