Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды, которые «зажгла» Алла Пугачева

Алла Пугачева — не просто яркая певица, но и очень влиятельная фигура в отечественном шоу-бизнесе. Именно благодаря ей многие знаменитости сегодня могут называть себя звездами. Сегодня ей исполнилось 72 года, а мы вспоминаем тех, чья карьера пошла в гору именно благодаря ей.

Филипп Киркоров был начинающим артистом, когда на Вернисаже Ильи Резника в 1988 году познакомился с Пугачевой. Алла Борисовна заметила его талант — и пригласила на свои «Рождественские встречи». Это был первый шаг артиста на пути к великой славе.

А позже, в середине 90-х, Киркоров и Пугачева поженились. Их не остановило и то, что Примадонне уже было 45, а Киркорову всего 26. Именно после брака с Примадонной его карьера стремительно пошла в гору. Даже после развода они сумели сохранить неплохие отношения.

Еще один супруг Пугачевой, который пришел к славе благодаря ей, — пародист из «Кривого зеркала» Максим Галкин. Теперь это действительно значимая личность в российском шоу-бизнесе, а их брак с Примадонной длится до сих пор.

Однако в 2011 году поговаривали, что Пугачева нашла Галкину замену — нового молодого певца Сергея Савина, которого приметила на проекте «Фактор А». После окончания проекта Примадонна не бросила его и всегда поддерживала.

Участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков покорил Пугачеву своим талантом — настолько, что она даже пригласила его преподавать в свою музыкальную школу. Однако долгого сотрудничества не вышло — из-за конфликта ему пришлось покинуть школу, хотя свою роль в его карьере Примадонна все же сыграла.

Стоит упомянуть и других выпускников «Фабрики звезд», которые, как считается, вышли в свет именно потому, что их отметила Алла Борисовна. Например, победительница проекта Виктория Дайнеко была одной из любимиц Примадонны.

Отметила Пугачева также Юлианну Караулову и Ирсон Кудикову. Не последнюю роль Примадонна сыграла и в судьбе Натальи Подольской, наставницей которой тоже была на проекте. Сама же Наталья признается, что никогда Алле Борисовне не нравилась.

А участник «Фабрики» Марк Тишман, по словам Пугачевой, напомнил ей Киркорова — певица даже спела с ним дуэтом. После выпуска молодой певец благодаря Пугачевой попал на Лондонский музыкальный фестиваль и «Песню года».

Пугачева помогла сделать карьеру не только музыкантам — Сергей Зверев до знакомства с Примадонной был простым парикмахером из провинции. Позже он начал стричь богатых людей, а затем, по настоянию Пугачевой, и вовсе попробовал себя в качестве певца.

Кроме того, считается, что именно дружба и покровительство Пугачевой помогло модельеру Вячеславу Зайцеву зарекомендовать себя как гениального дизайнера среди российских звезд.

Дочь самой Пугачевой, Кристина Орбакайте, тоже стала звездой во многом благодаря звездной маме. Все, однако, отмечали талант и артистичность Кристины еще с детства — девочка покорила всех, исполнив главную роль в фильме «Чучело». Позже Орбакайте сосредоточилась на музыкальной карьере, где добилась успеха, хотя отметить можно и ее актерские работы.